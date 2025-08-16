Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды приветствуют усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
14:27 16.08.2025
Нидерланды приветствуют усилия Трампа по урегулированию на Украине
Нидерланды приветствуют усилия Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Нидерланды приветствуют усилия Трампа по урегулированию на Украине
Нидерланды приветствуют усилия американского президента Дональда Трампа по достижению прочного мира на Украине и считают хорошей перспективу проведения саммита... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Нидерланды приветствуют усилия американского президента Дональда Трампа по достижению прочного мира на Украине и считают хорошей перспективу проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы, заявил премьер-министр страны Дик Схоф. "Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению прочного мира на Украине. Отрадно видеть, что теперь появилась перспектива саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы", - написал в субботу Схоф в соцсети Х. По его словам, переговоры могут вестись только при участии Украины. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Нидерланды приветствуют усилия Трампа по урегулированию на Украине

Премьер Схоф: Амстердам приветствует усилия Трампа по достижению мира на Украине

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Нидерланды приветствуют усилия американского президента Дональда Трампа по достижению прочного мира на Украине и считают хорошей перспективу проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы, заявил премьер-министр страны Дик Схоф.
"Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению прочного мира на Украине. Отрадно видеть, что теперь появилась перспектива саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы", - написал в субботу Схоф в соцсети Х.
По его словам, переговоры могут вестись только при участии Украины.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Макрон сделал заявление после встречи Путина и Трампа на Аляске
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
