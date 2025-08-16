https://ria.ru/20250816/moskva-2037680324.html
Специалисты приступили к укладке нового асфальта в центре Москвы
16 августа 2025
Специалисты приступили к укладке нового асфальта в центре Москвы
Специалисты приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и на 1-й Тверской-Ямской улице. Задействовано необходимое количество специалистов и единиц спецтехники. Ночью провели фрезерование старого дорожного покрытия. Сегодня приступили к устройству нового. Его укладывают семь асфальтоукладчиков и 24 катка, движущихся параллельно, одновременно по всей ширине проезжей части", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве добавили, что бесшовная технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром" позволяет существенно сократить срок работ. "Для сравнения: замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии бесшовной укладки заняла бы более недели. Завершить работы на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы планируется до 05.00 18 августа", - уточняется в сообщении.
