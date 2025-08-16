Рейтинг@Mail.ru
Шесть кошек и собак переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:28 16.08.2025 (обновлено: 15:29 26.08.2025)
Шесть кошек и собак переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец"
Пять кошек и одна собака переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщает комплекс городского хозяйства.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пять кошек и одна собака переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщает комплекс городского хозяйства. Фестиваль проходит на Тверском бульваре в центре Москвы с 15 по 17 августа. "Второй день фестиваля "Моспитомец" позади. Сегодня с выставки-пристройства домой уехали кошки Савва, Печенька, Бархат, Муся и Палитра и собака Линси, раньше они жили в приюте "Некрасовка", ЮВАО. Еще два участника фестиваля – кот Бархан и пес Штрудель – переедут домой в ближайшие дни, их новые хозяева приедут за ними в приют "Бирюлево", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Шесть кошек и собак переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец"

Девушка обнимает собаку из приюта
Девушка обнимает собаку из приюта - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© iStock.com / Povozniuk
Девушка обнимает собаку из приюта. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пять кошек и одна собака переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщает комплекс городского хозяйства.
Фестиваль проходит на Тверском бульваре в центре Москвы с 15 по 17 августа.
"Второй день фестиваля "Моспитомец" позади. Сегодня с выставки-пристройства домой уехали кошки Савва, Печенька, Бархат, Муся и Палитра и собака Линси, раньше они жили в приюте "Некрасовка", ЮВАО. Еще два участника фестиваля – кот Бархан и пес Штрудель – переедут домой в ближайшие дни, их новые хозяева приедут за ними в приют "Бирюлево", - говорится в Telegram-канале ведомства.
