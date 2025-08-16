https://ria.ru/20250816/moskva-2037679364.html

Шесть кошек и собак переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец"

Шесть кошек и собак переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец"

Пять кошек и одна собака переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщает комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пять кошек и одна собака переехали к новым хозяевам с фестиваля "Моспитомец", который проходит в столице, сообщает комплекс городского хозяйства. Фестиваль проходит на Тверском бульваре в центре Москвы с 15 по 17 августа. "Второй день фестиваля "Моспитомец" позади. Сегодня с выставки-пристройства домой уехали кошки Савва, Печенька, Бархат, Муся и Палитра и собака Линси, раньше они жили в приюте "Некрасовка", ЮВАО. Еще два участника фестиваля – кот Бархан и пес Штрудель – переедут домой в ближайшие дни, их новые хозяева приедут за ними в приют "Бирюлево", - говорится в Telegram-канале ведомства.

