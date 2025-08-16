День рождения Кришны отметили на фестивале "День Индии"

https://ria.ru/20250816/moskva-2035818711.html

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Национальный индийский праздник Джанмаштами — день рождения Кришны отметили в рамках фестиваля "День Индии" в ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Мы отмечаем праздник Джанмаштами 16 августа — это день рождения Кришны, в этом году празднование совпало с проведением "Дня Индии" в Москве. В нашем шатре мы поем песни, посвященные Кришне, поем о его качествах, о его близких", — рассказала агентству одна из организаторов праздника Радха Сундари.На празднике проходят концерты индийской музыки, в частности ее исполняют на бамбуковой флейте. "Кришна — это тот Господь, который любит петь, танцевать и играть на флейте", — отметила Сундари. Также в рамках праздника прошел мастер-класс "Бог танца" и public talk о значении празднования Джанмаштами. Десятый фестиваль "День Индии" проходит в Москве на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. На нем представлена продукция индийских производителей — одежда, украшения, косметика, сувениры. Гости фестиваля могут попробовать традиционную индийскую кухню, принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры, запланированы кинопоказы Болливуда. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

