https://ria.ru/20250816/moskva-2035669468.html

В центре Москвы в выходные перекроют ряд улиц

В центре Москвы в выходные перекроют ряд улиц - РИА Новости, 16.08.2025

В центре Москвы в выходные перекроют ряд улиц

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные из-за забега "Садовое кольцо", в воскресенье будет закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях с 7.00 РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T00:22:00+03:00

2025-08-16T00:22:00+03:00

2025-08-16T00:22:00+03:00

садовое кольцо (москва)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990329656_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_cb830860ac245082f0dcdbe62f9ebbfe.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные из-за забега "Садовое кольцо", в воскресенье будет закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях с 7.00 до 19.30. Как сообщалось ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта, ограничения будут действовать: с 20.00 16 августа до 7.00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы), с 7.00 до 19.30 17 августа на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). С 0.01 15 августа до 20.00 16 августа временно закрыта одна полоса для движения в каждом направлении на участках улиц Зубовская, Большая Пироговская и проезда Девичьего Поля.

https://rsport.ria.ru/20250803/moskva-2033089741.html

садовое кольцо (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

садовое кольцо (москва), москва