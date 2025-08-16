https://ria.ru/20250816/moskva-2035669468.html
В центре Москвы в выходные перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные из-за забега "Садовое кольцо", в воскресенье будет закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях с 7.00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные из-за забега "Садовое кольцо", в воскресенье будет закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях с 7.00 до 19.30. Как сообщалось ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта, ограничения будут действовать: с 20.00 16 августа до 7.00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы), с 7.00 до 19.30 17 августа на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). С 0.01 15 августа до 20.00 16 августа временно закрыта одна полоса для движения в каждом направлении на участках улиц Зубовская, Большая Пироговская и проезда Девичьего Поля.
