00:22 16.08.2025
В центре Москвы в выходные перекроют ряд улиц
садовое кольцо (москва)
москва
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные из-за забега "Садовое кольцо", в воскресенье будет закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях с 7.00 до 19.30. Как сообщалось ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта, ограничения будут действовать: с 20.00 16 августа до 7.00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы), с 7.00 до 19.30 17 августа на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). С 0.01 15 августа до 20.00 16 августа временно закрыта одна полоса для движения в каждом направлении на участках улиц Зубовская, Большая Пироговская и проезда Девичьего Поля.
садовое кольцо (москва)
москва
садовое кольцо (москва), москва
Садовое кольцо (Москва), Москва
Вид на Садовое кольцо в районе площади Павелецкого вокзала. (слева - бизнес-центр)
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в выходные из-за забега "Садовое кольцо", в воскресенье будет закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях с 7.00 до 19.30.
Как сообщалось ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта, ограничения будут действовать: с 20.00 16 августа до 7.00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы), с 7.00 до 19.30 17 августа на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).
С 0.01 15 августа до 20.00 16 августа временно закрыта одна полоса для движения в каждом направлении на участках улиц Зубовская, Большая Пироговская и проезда Девичьего Поля.
В Москве прошел спортивный фестиваль
3 августа, 13:24
 
Садовое кольцо (Москва)Москва
 
 
