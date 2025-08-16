В Кишиневе полиция попыталась заблокировать протест оппозиции

Рейтинг@Mail.ru
16:10 16.08.2025 (обновлено: 17:34 16.08.2025)
КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Полиция в Кишиневе пытается помешать собравшимся на протест возле железнодорожного вокзала, требуя от них покинуть территорию, передает корреспондент РИА Новости. Представители силовых органов заявляют манифестантам, что они не должны здесь находиться. В ответ граждане возмущаются, говоря, что это их страна. Также полицейские обращаются к лидерам протестов с просьбой призвать митингующих разойтись по домам. Манифестанты выражают недовольство действиями властей и настаивают на своем праве свободно передвигаться по Кишиневу. Ситуация остается напряженной, стороны продолжают диалог. Сегодня полицейские уже задержали несколько участников протестной акции, которые утром начали устанавливать палаточный лагерь на железнодорожном вокзале.В субботу оппозиционный политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Лидер блока Илан Шор анонсировал проведение протестных акций в центре Кишинева, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого национального собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.Борьба с оппозициейВ июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человекаВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
2025
КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. Полиция в Кишиневе пытается помешать собравшимся на протест возле железнодорожного вокзала, требуя от них покинуть территорию, передает корреспондент РИА Новости.
Представители силовых органов заявляют манифестантам, что они не должны здесь находиться. В ответ граждане возмущаются, говоря, что это их страна.
Также полицейские обращаются к лидерам протестов с просьбой призвать митингующих разойтись по домам.
Манифестанты выражают недовольство действиями властей и настаивают на своем праве свободно передвигаться по Кишиневу. Ситуация остается напряженной, стороны продолжают диалог.
Сегодня полицейские уже задержали несколько участников протестной акции, которые утром начали устанавливать палаточный лагерь на железнодорожном вокзале.
В субботу оппозиционный политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Лидер блока Илан Шор анонсировал проведение протестных акций в центре Кишинева, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого национального собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.
Борьба с оппозицией

В июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
