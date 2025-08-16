https://ria.ru/20250816/moldavija-2035810612.html

Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима

Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима - РИА Новости, 16.08.2025

Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима

16.08.2025

КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что жители страны выходят на акции протеста из-за "хаоса и беспредела" правящего режима во главе с президентом Майей Санду. В субботу оппозиционны политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений. "Огромное количество людей находится на площади, несколько тысяч. Их сюда вынуждает выходить тот беспредел, то уничтожение республики Молдова, которым занимается правящий режим. В XXI веке мы такое ощущение, как будто скатились в рабовладельческий строй. И у человека не остается никаких прав на собственное мнение", - сказал Суходольский, который представляет Гагаузию в парламенте Молдавии от партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа"), По словам парламентария, протестующие также требуют справедливости для тех, кого он назвал "незаконно осужденными и арестованными". "Люди вышли сегодня высказать своё мнение и поддержать политических заключённых", - сказал Суходольский. По его словам, в нынешней политической ситуации глава Гагаузии Евгения Гуцул оказалась одной из наиболее заметных фигур, которых подвергли давлению и репрессиям. Депутат связал протесты с предстоящими 28 сентября выборами, выразив уверенность в смене власти. Ранее ЦИК Молдавии отказал партии "Возрождение", к которой принадлежит парламентарий, в регистрации на участие в парламентских выборах. Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

