Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима
Суходольский: жители Молдавии выходят на акции протеста из-за беспредела режима
© Sputnik / Михай Карауш
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что жители страны выходят на акции протеста из-за "хаоса и беспредела" правящего режима во главе с президентом Майей Санду.
В субботу оппозиционны политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.
"Огромное количество людей находится на площади, несколько тысяч. Их сюда вынуждает выходить тот беспредел, то уничтожение республики Молдова, которым занимается правящий режим. В XXI веке мы такое ощущение, как будто скатились в рабовладельческий строй. И у человека не остается никаких прав на собственное мнение", - сказал Суходольский, который представляет Гагаузию в парламенте Молдавии от партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа"),
По словам парламентария, протестующие также требуют справедливости для тех, кого он назвал "незаконно осужденными и арестованными".
"Люди вышли сегодня высказать своё мнение и поддержать политических заключённых", - сказал Суходольский. По его словам, в нынешней политической ситуации глава Гагаузии Евгения Гуцул оказалась одной из наиболее заметных фигур, которых подвергли давлению и репрессиям.
Депутат связал протесты с предстоящими 28 сентября выборами, выразив уверенность в смене власти.
Ранее ЦИК Молдавии отказал партии "Возрождение", к которой принадлежит парламентарий, в регистрации на участие в парламентских выборах.
Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа
15 августа, 13:24