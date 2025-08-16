Рейтинг@Mail.ru
Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима - РИА Новости, 16.08.2025
18:04 16.08.2025
Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что жители страны выходят на акции протеста из-за "хаоса и беспредела" правящего режима во главе с президентом Майей Санду. В субботу оппозиционны политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений. "Огромное количество людей находится на площади, несколько тысяч. Их сюда вынуждает выходить тот беспредел, то уничтожение республики Молдова, которым занимается правящий режим. В XXI веке мы такое ощущение, как будто скатились в рабовладельческий строй. И у человека не остается никаких прав на собственное мнение", - сказал Суходольский, который представляет Гагаузию в парламенте Молдавии от партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа"), По словам парламентария, протестующие также требуют справедливости для тех, кого он назвал "незаконно осужденными и арестованными". "Люди вышли сегодня высказать своё мнение и поддержать политических заключённых", - сказал Суходольский. По его словам, в нынешней политической ситуации глава Гагаузии Евгения Гуцул оказалась одной из наиболее заметных фигур, которых подвергли давлению и репрессиям. Депутат связал протесты с предстоящими 28 сентября выборами, выразив уверенность в смене власти. Ранее ЦИК Молдавии отказал партии "Возрождение", к которой принадлежит парламентарий, в регистрации на участие в парламентских выборах. Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Депутат парламента Молдавии заявил о "беспределе" правящего режима

Суходольский: жители Молдавии выходят на акции протеста из-за беспредела режима

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что жители страны выходят на акции протеста из-за "хаоса и беспредела" правящего режима во главе с президентом Майей Санду.
В субботу оппозиционны политблок "Победа" созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.
Обстановка у ж/д вокзала в Кишиневе, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Кишиневе полиция попыталась заблокировать протест оппозиции
Вчера, 16:10
"Огромное количество людей находится на площади, несколько тысяч. Их сюда вынуждает выходить тот беспредел, то уничтожение республики Молдова, которым занимается правящий режим. В XXI веке мы такое ощущение, как будто скатились в рабовладельческий строй. И у человека не остается никаких прав на собственное мнение", - сказал Суходольский, который представляет Гагаузию в парламенте Молдавии от партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа"),
По словам парламентария, протестующие также требуют справедливости для тех, кого он назвал "незаконно осужденными и арестованными".
"Люди вышли сегодня высказать своё мнение и поддержать политических заключённых", - сказал Суходольский. По его словам, в нынешней политической ситуации глава Гагаузии Евгения Гуцул оказалась одной из наиболее заметных фигур, которых подвергли давлению и репрессиям.
Депутат связал протесты с предстоящими 28 сентября выборами, выразив уверенность в смене власти.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Экс-премьер Молдавии заявил, что оставлять правящую партию у власти опасно
Вчера, 17:21
Ранее ЦИК Молдавии отказал партии "Возрождение", к которой принадлежит парламентарий, в регистрации на участие в парламентских выборах.
Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сотрудники полиции у пенитенциара № 13 в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Шор призвал молдавскую полицию перейти на сторону народа
15 августа, 13:24
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
