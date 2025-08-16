Рейтинг@Mail.ru
Bild: Мерц созвал срочное заседание правительства после разговора с Трампом
12:07 16.08.2025 (обновлено: 12:11 16.08.2025)
Bild: Мерц созвал срочное заседание правительства после разговора с Трампом
Bild: Мерц созвал срочное заседание правительства после разговора с Трампом
в мире
сша
россия
германия
дональд трамп
фридрих мерц
владимир путин
нато
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит внеочередное заседание кабинета министров ФРГ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом об итогах его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет газета Bild со ссылкой на собственную информацию. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о беседе Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "После телефонного разговора с президентом США Трампом канцлер Фридрих Мерц… созвал спонтанное заседание кабмина", - говорится в материале. По данным газеты, Мерц созвонился с министрами по телефону в 10.30 (11.30 мск). Он намерен обсудить с ними результаты встречи Трампа и Путина, уточняется в статье. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир путин, нато
Bild: Мерц созвал срочное заседание правительства после разговора с Трампом

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит внеочередное заседание кабинета министров ФРГ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом об итогах его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о беседе Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"После телефонного разговора с президентом США Трампом канцлер Фридрих Мерц… созвал спонтанное заседание кабмина", - говорится в материале.
По данным газеты, Мерц созвонился с министрами по телефону в 10.30 (11.30 мск). Он намерен обсудить с ними результаты встречи Трампа и Путина, уточняется в статье.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским
