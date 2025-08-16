https://ria.ru/20250816/merz-2035766217.html
Bild: Мерц созвал срочное заседание правительства после разговора с Трампом
Bild: Мерц созвал срочное заседание правительства после разговора с Трампом
2025-08-16T12:07:00+03:00
2025-08-16T12:11:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит внеочередное заседание кабинета министров ФРГ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом об итогах его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, пишет газета Bild со ссылкой на собственную информацию. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о беседе Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "После телефонного разговора с президентом США Трампом канцлер Фридрих Мерц… созвал спонтанное заседание кабмина", - говорится в материале. По данным газеты, Мерц созвонился с министрами по телефону в 10.30 (11.30 мск). Он намерен обсудить с ними результаты встречи Трампа и Путина, уточняется в статье. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
