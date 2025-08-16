Рейтинг@Mail.ru
Мерц дал оценку организации саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
20:30 16.08.2025
Мерц дал оценку организации саммита на Аляске
Мерц дал оценку организации саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Мерц дал оценку организации саммита на Аляске
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что следил за встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске и отметил отличную РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что следил за встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске и отметил отличную работу протокольных служб. "Конечно, я видел кадры в самом начале и…. пресс-конференцию. Это был отличный протокол. СМИ в России ликуют. Немного меньше (торжественности – ред.) было бы достаточно", - прокомментировал канцлер в интервью телеканалу ARD торжественный прием, который оказали Путину в США. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Мерц дал оценку организации саммита на Аляске

Мерц отметил отличную работу протокольных служб на саммите на Аляске

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что следил за встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске и отметил отличную работу протокольных служб.
"Конечно, я видел кадры в самом начале и…. пресс-конференцию. Это был отличный протокол. СМИ в России ликуют. Немного меньше (торжественности – ред.) было бы достаточно", - прокомментировал канцлер в интервью телеканалу ARD торжественный прием, который оказали Путину в США.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
