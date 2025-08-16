https://ria.ru/20250816/merts-2035823670.html

Мерц дал оценку организации саммита на Аляске

Мерц дал оценку организации саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Мерц дал оценку организации саммита на Аляске

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что следил за встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске и отметил отличную РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T20:30:00+03:00

2025-08-16T20:30:00+03:00

2025-08-16T20:30:00+03:00

в мире

фридрих мерц

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_89f10827f312186d12d5be0a427f8ca1.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что следил за встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске и отметил отличную работу протокольных служб. "Конечно, я видел кадры в самом начале и…. пресс-конференцию. Это был отличный протокол. СМИ в России ликуют. Немного меньше (торжественности – ред.) было бы достаточно", - прокомментировал канцлер в интервью телеканалу ARD торжественный прием, который оказали Путину в США. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/putin-2035802353.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, встреча путина и трампа на аляске