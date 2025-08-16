Рейтинг@Mail.ru
Украина может рассчитывать на солидарность европейцев, заявил Мерц - РИА Новости, 16.08.2025
15:08 16.08.2025
Украина может рассчитывать на солидарность европейцев, заявил Мерц
в мире
фридрих мерц
германия
евросоюз
украина
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейцев в процессе мирного урегулирования, европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - написал канцлер на странице в социальной сети X. Лидеры европейских стран приветствовали усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине и "достижению справедливого и прочного мира", добавил он. Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
германия
украина
в мире, фридрих мерц, германия, евросоюз, украина
В мире, Фридрих Мерц, Германия, Евросоюз, Украина
Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейцев в процессе мирного урегулирования, европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - написал канцлер на странице в социальной сети X.
Лидеры европейских стран приветствовали усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине и "достижению справедливого и прочного мира", добавил он.
Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
