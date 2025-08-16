https://ria.ru/20250816/merts-2035788230.html
Украина может рассчитывать на солидарность европейцев, заявил Мерц
Украина может рассчитывать на солидарность европейцев, заявил Мерц - РИА Новости, 16.08.2025
Украина может рассчитывать на солидарность европейцев, заявил Мерц
Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейцев в процессе мирного урегулирования, европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:08:00+03:00
2025-08-16T15:08:00+03:00
2025-08-16T15:08:00+03:00
в мире
фридрих мерц
германия
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_89f10827f312186d12d5be0a427f8ca1.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина может рассчитывать на "непоколебимую солидарность" европейцев в процессе мирного урегулирования, европейские лидеры приветствуют миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в наших усилиях по достижению мира, который обеспечит жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - написал канцлер на странице в социальной сети X. Лидеры европейских стран приветствовали усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине и "достижению справедливого и прочного мира", добавил он. Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035774854.html
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035746646.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cfb93553c293298da97343db039ff20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фридрих мерц, германия, евросоюз, украина
В мире, Фридрих Мерц, Германия, Евросоюз, Украина
Украина может рассчитывать на солидарность европейцев, заявил Мерц
Мерц: Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность европейцев