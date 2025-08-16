https://ria.ru/20250816/memkoin-2035676603.html
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:57:00+03:00
2025-08-16T00:57:00+03:00
2025-08-16T00:57:00+03:00
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035664403_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7471c5cafcf85b380f6e016123d6cd1b.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из данных торгов. По состоянию на 0.50 мск мемкоин TRUMP дорожал на 3,48% - до 9,21 доллара. Максимально за последние сутки стоимость криптовалюты поднималась до 9,29 доллара. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/ssha-2035665536.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035664403_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9913e80c636d4e84e2651a18136433be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
Мемкоин Трампа растет более чем на 3% на фоне его встречи с Путиным на Аляске