Рейтинг@Mail.ru
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/memkoin-2035676603.html
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:57:00+03:00
2025-08-16T00:57:00+03:00
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035664403_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7471c5cafcf85b380f6e016123d6cd1b.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из данных торгов. По состоянию на 0.50 мск мемкоин TRUMP дорожал на 3,48% - до 9,21 доллара. Максимально за последние сутки стоимость криптовалюты поднималась до 9,29 доллара. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/ssha-2035665536.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035664403_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9913e80c636d4e84e2651a18136433be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске

Мемкоин Трампа растет более чем на 3% на фоне его встречи с Путиным на Аляске

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, Аляска
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Стоимость мемкоина президента США Дональда Трампа TRUMP растет более чем на 3% на фоне его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, следует из данных торгов.
По состоянию на 0.50 мск мемкоин TRUMP дорожал на 3,48% - до 9,21 доллара. Максимально за последние сутки стоимость криптовалюты поднималась до 9,29 доллара.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске
Вчера, 23:59
 
АляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала