Ликсутов: выпуск химической продукции вырос в Москве почти на 30%

2025-08-16T13:13:00+03:00

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. За первое полугодие московские предприятия нарастили объем производства химических веществ и продуктов почти на 30%, если сравнивать показатель с таким же периодом 2024 года, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Столичные компании производят широкий ассортимент продукции в химическом секторе. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает предприятиям всестороннюю поддержку, которая включает в себя более 20 инструментов. Благодаря этому компании отрасли укрепляют позиции и регулярно наращивают объемы производства. За первые шесть месяцев 2025-го выпуск химической продукции в Москве вырос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – подчеркнул Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Так, столичные предприятия начали производить больше лакокрасочных и других материалов для нанесения покрытий, мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.Как сообщил министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, в настоящий момент на территории мегаполиса работают свыше 260 промышленных компаний, занятых в химической сфере."Предприятия увеличивают производство, расширяют ассортимент и улучшают качество продукции, которая пользуется популярностью на рынке. Так, с января по июнь 2025-го компании отгрузили заказчикам товаров на сумму более 152 миллиардов рублей, что на 31,5% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года", – отметил Гарбузов.Например, столичная компания "Оливеста" производит лакокрасочные покрытия для индустриального сегмента. Завод использует собственную разработку – двухкомпонентную эпоксидную композицию, которая устойчива к агрессивным химическим средам, влаге, резким перепадам температуры. Покрытие используется на промышленных объектах, в транспортной и энергетической инфраструктурах.Еще одна московская компания - "Айкап" - занимается производством функциональной бытовой химии. Предприятие выпускает средства для мытья рук, посуды, стирки, ванной и многое другое. Все средства разработаны для ежедневного использования дома, в общественных местах, детских и медицинских учреждениях, сфере общепита. Одно из направлений работы компании – производство гипоаллергенной бытовой химии. Средства не содержат фосфатов, хлора и отдушек. Они подходят для детей и людей с чувствительной кожей. Ежедневно предприятие разливает 25 тысяч литров продукции.Компания GSS Cosmetics создает косметические средства, а также выпускает продукцию по техническим заданиям клиентов. Рецептуры разрабатываются в собственной лаборатории предприятия, где также проводятся полные циклы тестирования – от физико-химического анализа до органолептической оценки. При производстве продуктов используются натуральные компоненты и современное оборудование. Ежегодно предприятие выпускает более десяти миллионов единиц продукции.

