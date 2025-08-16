https://ria.ru/20250816/lavrov-2035689575.html
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе - РИА Новости, 16.08.2025
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио побеседовали до выхода президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа к прессе
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио побеседовали до выхода президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа к прессе, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились. Лавров и Рубио пришли в зал, где журналисты ожидали пресс-конференцию лидеров, и пообщались до их выхода.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе
