Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/lavrov-2035689575.html
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе - РИА Новости, 16.08.2025
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио побеседовали до выхода президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа к прессе, передает... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:00:00+03:00
2025-08-16T02:00:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93d9e64014dbd3706ceffdf86832e12d.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио побеседовали до выхода президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа к прессе, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились. Лавров и Рубио пришли в зал, где журналисты ожидали пресс-конференцию лидеров, и пообщались до их выхода.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/ssha-2035686114.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87ee6c306759c5c5310c2a0ebf8cd5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к прессе

Лавров и Рубио побеседовали до выхода Путина и Трампа к журналистам

© Фото : МИД России/TelegramМарко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио побеседовали до выхода президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа к прессе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились.
Лавров и Рубио пришли в зал, где журналисты ожидали пресс-конференцию лидеров, и пообщались до их выхода.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Спецпосланник президента США на пресс-конференции Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске
01:48
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала