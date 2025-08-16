https://ria.ru/20250816/krokus-2035755798.html

Исполнитель теракта в "Крокусе" рассказал о причастности Киева

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Один из исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" Саидакрам Рачабализода* в своих показаниях заявил, что в Киеве с ними должны были рассчитаться за совершенное преступление, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в городе Киев с ними должны были рассчитаться за совершенное преступление", - сказано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.* внесен в перечень террористов и экстремистов

