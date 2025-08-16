https://ria.ru/20250816/krokus-2035743882.html

Исполнители теракта в "Крокусе" хотели перебраться в Афганистан

Исполнители теракта в "Крокусе" хотели перебраться в Афганистан - РИА Новости, 16.08.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" хотели перебраться в Афганистан

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" намеревались перебраться в Афганистан через Украину и Турцию, сообщается в материалах дела, имеющихся в РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T08:49:00+03:00

2025-08-16T08:49:00+03:00

2025-08-16T08:49:00+03:00

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033228720_0:125:3304:1984_1920x0_80_0_0_d60ed077cb8ef527211d2afab996d3d9.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" намеревались перебраться в Афганистан через Украину и Турцию, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из материалов следует, что согласно показаниям Мухаммадсобир Файзова**, за преступление ему обещали 1 миллион рублей, но денег он не получил. "Деньги должны были получить после преступления, а скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится "Вилаят Хорасан"*, - сказано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд. "Вилаят Хорасан"* запрещенная в РФ террористическая организация.* Террористическая организация, запрещенная в России.** внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250815/prigovor-2035419814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус, россия