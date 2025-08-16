Исполнители теракта в "Крокусе" хотели перебраться в Афганистан
Исполнители теракта в "Крокусе" планировали сбежать через Украину и Турцию
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" намеревались перебраться в Афганистан через Украину и Турцию, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из материалов следует, что согласно показаниям Мухаммадсобир Файзова**, за преступление ему обещали 1 миллион рублей, но денег он не получил. "Деньги должны были получить после преступления, а скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится "Вилаят Хорасан"*, - сказано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
"Вилаят Хорасан"* запрещенная в РФ террористическая организация.
** внесен в перечень террористов и экстремистов
