Придумала изуверский метод. "Черная вдова" больше 20 лет убивала мужей

Придумала изуверский метод. "Черная вдова" больше 20 лет убивала мужей

Знакомилась с состоятельными мужчинами, а через некоторое время те умирали — в Иране судят 58-летнюю Кульсум Акбари, обвиняемую в 11 убийствах и одном покушении РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Знакомилась с состоятельными мужчинами, а через некоторое время те умирали — в Иране судят 58-летнюю Кульсум Акбари, обвиняемую в 11 убийствах и одном покушении на убийство. Следователи считают, что она на протяжении двух десятилетий отправляла на тот свет мужей ради завладения наследством. При этом жертв может быть гораздо больше. О том, как действовала "черная вдова", — в материале РИА Новости.Странная смертьАзиззола Бабаеи скончался осенью 2023-го. Родных насторожило, что незадолго до этого он жаловался на странное поведение супруги, на которой женился недавно. Дети Бабаеи, считавшие, что для нее это был брак по расчету, настояли на расследовании.В правоохранительные органы обратился и другой иранец: его пожилой отец чуть не умер буквально сразу после свадьбы. Откачали, и он развелся. А бывшая супруга — Кульсум Акбари — вскоре вновь вышла замуж. За того самого Азиззолу Бабаеи.Как выяснилось, участь Азиззолы постигла многих экс-супругов Кульсум. Практически все они были уже в возрасте и вроде бы умирали по естественным причинам.Акбари задержали, та все отрицала. Судебные медики тем временем проводили различные химические экспертизы, в том числе с эксгумированными телами ее мужей. Наконец пришли к выводу: почти во всех случаях причина смерти — передозировка различных медицинских препаратов.Убийственное лекарствоПод давлением улик Акбари во всем созналась. С 2001-го по 2023-й она официально состояла в браке с 19 мужчинами и еще с 18-ю сожительствовала. Выбирала довольно состоятельных людей с деньгами и недвижимостью. А также длинным перечнем хронических заболеваний.Первого мужа, как считают следователи, она просто напоила и задушила. Но затем придумала свой изуверский метод.Она старательно играла роль заботливой жены, делала вид, что всячески хочет угодить супругу. Сама же довольно умело им манипулировала и небольшими дозами добавляла в еду сильнодействующие лекарства.В итоге муж умирал или попадал в больницу из-за сердечной недостаточности, гипертонии. Если возвращался домой, жена увеличивала дозировку препаратов, и вскоре он пополнял список жертв. Вскрытие практически никогда не делали, списывали все на преклонный возраст, а также осложнения после продолжительной болезни.Акбари же благополучно наследовала имущество покойного, после чего меняла место жительства и делала новые документы, заметая все следы. Едва переехав в другой город, приступала к поиску очередного мужа.Высшая мераЖурналисты прозвали ее "черной вдовой". Она призналась в 11 убийствах и одном покушении на убийство. Оправдывалась неким помутнением рассудка. Попытка прикинуться душевнобольной, чтобы смягчить наказание, не удалась — судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вполне здоровой и адекватно оценивающей свои действия.После передачи уголовного дела в суд родные жертв потребовали для "черной вдовы" самой суровой меры: смертной казни. Всего со стороны обвинения выступило около 50 потерпевших. Причем для многих наследство погибшего родителя было едва ли не единственным имуществом.Сейчас судебный процесс близится к логическому завершению. Акбари действительно грозит смертная казнь. Причем следователи уверены, что жертв на самом деле может быть гораздо больше. Также не исключены соучастники. Их в данный момент и выявляют.

