Проклятая красота: почему Юлия Лемигова пережила всех, кого любила
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Я пережила даже собственного ребёнка": проклятие Юлии Лемиговой — красивой, опасной и неуязвимой. Она могла бы стать символом новой России, но выбрала Париж, миллиардеров и скандалы.
Её сына нашли с дозой диазепама в крови, любовника — с четырьмя пулями в груди. Сегодня Лемигова смеется в камеру "Домохозяек Майами", но за улыбкой — тень матери, которая потеряла ребёнка.
Её жизнь — готовый сюжет для фильма: здесь есть КГБ, поддельные ДНК-тесты и таинственная няня, исчезнувшая без следа.
Маркиза с ледяным сердцем: как Юлия Лемигова пережила всех, кто её любил
Она родилась в семье советского авиаинженера. Отец без труда рассчитывал траектории полётов. Но линию жизни собственной рассчитать так и не смог.
Юлия Лемигова — бунтарка в юбке из школьного форменного платья, двоечница с лицом куклы и стальным взглядом. Пока её одноклассники зубрили "Капитал" Маркса, она обменивала у иностранцев у гостиницы "Интурист" жвачки "Джусифрут" на бабушкины иконки — первые "инвестиции" в мечту — билет в Париж.
Школьные тетради пестрели не формулами, а эскизами платьев, срисованных из заграничных журналов. Модные каталоги девочка доставала через стюардесс "Аэрофлота" за пачку "Беломора".
В 1991-м ее заметил режиссер Александр Стефанович — у Театра киноактера вся в слезах стояла девушка в легком пальто.
"Ждала парня, а он не пришел", — досадно проронила она. Маститый киношник согласился подбросить до дома, затем предложил зайти на пару капель коньячка — чтобы согреться. А через месяц горе-невеста уже живет в его квартире. Ему — 49, ей — 19. Стефанович называл ее исключительно "моя маркиза". Так началась история женщины, которая превратит свою жизнь в триллер с роскошными декорациями и кровавой развязкой.
Акт I: Французские корни и советские реалии
"Мой дед — потомок маркизов, бежавших от революции", — рассказывала Юлия, поправляя невидимые пылинку на платье. На деле — дочь военного инженера и учительницы из Подмосковья. Но легенда работала, за аристократической холодностью скрывался стальной расчет.
"Она умела держаться в седле — и на шее у мужчин", — позже съязвит один из знакомых.
Стефанович вводит её в модельный бизнес. Титул "Мисс Москва-1992" — по его протекции. Позже — в шаге от успеха — "вице-мисс СССР". "Жюри требовало пожизненного контракта с голландцами. Юля сказала „нет“ — или просто не дали взятку?" — вспоминал режиссёр. Уже тогда стало ясно: она не из тех, кто играет по чужим правилам.
Акт II: Париж, миллиардер и мертвый ребенок
Спустя год — снова почетное серебро, но уже в Лас-Вегасе. И уже "вице-мисс Вселенная". Настоящее гран-при ждало в Париже. Эдуард Стерн, женатый миллиардер, влюбился в нее с первого взгляда.
Квартира у Эйфелевой башни, бриллианты, сын Максимилиан. И вот — возвращение домой. Тишина.
Няня-болгарка исчезла. Ребенок лежит в кроватке с пеной у рта. "Он просто уснул", — скажут впоследствии врачи.
"Диазепам в крови младенца", — прошепчет кто-то за спиной. Дело закроют. Через два года любовница Стерна признается: "Это заказала его жена". Попытается шантажировать — и застрелит миллиардера в порыве ярости. Юлия же останется с альбомом детских фото и репутацией "роковой женщины".
Акт III: Москва, политик и пуля в подъезде
Но уже в 2000-х — новый роман. Очередной избранник— Борис Федоров, экс-министр финансов с темным прошлым. Как-то они прилетели в Москву: он — на встречу с "партнерами", она — пройтись по бутикам. Вечером состоятельного любовника нашли в подъезде с пулей в голове.
"Случайный грабеж", — вынесет вердикт следствие. "Очередное совпадение?" — усмехнутся в кулуарах. Юлия облачается в черное и улетает в Ниццу. Ее прозвище теперь звучит как приговор: "Чёрная вдова" .
Акт IV: Сен-Тропе, ирландец и неожиданный финал
в 2010-х, казалось, наступило долгожданное благоденствие: ирландский магнат, вилла с видом на море, две дочки. Но в 2015-м — случайный ужин с Мартиной Навратиловой. Легенда тенниса — открытая лесбиянка* — становится ее новой спутницей.
"Мы просто подруги", — твердила Юлия, пока они не усыновили мальчика из России. Пресса в ярости: "Разрушительница семей теперь играет в счастливую мать!" .
Эпилог: "Я не жертва. Я — выжившая"
Сегодня Лемигова живет между Майами и Парижем. Её Instagram** — лавандовые поля и улыбки детей. Но в комментариях — всё те же вопросы: "Сколько ещё мужчин?" Она отмахивается: "Мне везло на ярких людей. Просто их судьбы были короче моей".
Главный секрет Юлии Лемиговой прост: она всегда выбирала тех, кто мог дать больше, чем любовь. Деньги, статус, связи. А когда фортуна поворачивалась спиной — холодно рассчитывала риски. Как та самая маркиза из детских сказок: умела не только держаться в седле, но и прыгать по головам.
* "Международное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская