В ярославском селе завершается строительство газовой котельной
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:24 16.08.2025
В ярославском селе завершается строительство газовой котельной
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Строительство новой блочно-модульной газовой котельной завершается в селе Никольское Рыбинского округа Ярославской области, а в селе Ермаково Пошехонского округа начался монтаж новой котельной, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В селе Никольском Рыбинского округа завершается строительство новой газовой котельной. Совсем скоро пять многоквартирных домов и местный Дом культуры получат надежное и современное теплоснабжение. Также начался монтаж котельной в селе Ермаково Пошехонского округа, которая будет обеспечивать теплом школу и столовую", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, в новых котельных устанавливают системы онлайн-мониторинга для дистанционного контроля работы оборудования. "В этом (2025 - ред.) году по проекту "Газификация жилищно-коммунального хозяйства и модернизация объектов теплоснабжения" новые котельные появятся в разных округах. По региональной программе газификации на эти цели направлено около 500 миллионов рублей. Особое внимание уделяем отдаленным территориям", - сообщил Евраев, подчеркнув, что каждый житель Ярославской области независимо от места проживания должен получать качественные коммунальные услуги. По словам зампредседателя правительства – министра строительства и ЖКХ Ярославской области Александра Баланцева, на объекте на улице Молодежной в селе Никольском уже установлено оборудование, проведены коммуникации. Подрядчику осталось провести пусконаладочные работы. Мощность объекта составит 1 МВт. "В планах также построить в Никольском блочно-модульную котельную на улице Мира, у дома №7", - отметил Баланцев.
ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Строительство новой блочно-модульной газовой котельной завершается в селе Никольское Рыбинского округа Ярославской области, а в селе Ермаково Пошехонского округа начался монтаж новой котельной, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В селе Никольском Рыбинского округа завершается строительство новой газовой котельной. Совсем скоро пять многоквартирных домов и местный Дом культуры получат надежное и современное теплоснабжение. Также начался монтаж котельной в селе Ермаково Пошехонского округа, которая будет обеспечивать теплом школу и столовую", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, в новых котельных устанавливают системы онлайн-мониторинга для дистанционного контроля работы оборудования.
"В этом (2025 - ред.) году по проекту "Газификация жилищно-коммунального хозяйства и модернизация объектов теплоснабжения" новые котельные появятся в разных округах. По региональной программе газификации на эти цели направлено около 500 миллионов рублей. Особое внимание уделяем отдаленным территориям", - сообщил Евраев, подчеркнув, что каждый житель Ярославской области независимо от места проживания должен получать качественные коммунальные услуги.
По словам зампредседателя правительства – министра строительства и ЖКХ Ярославской области Александра Баланцева, на объекте на улице Молодежной в селе Никольском уже установлено оборудование, проведены коммуникации. Подрядчику осталось провести пусконаладочные работы. Мощность объекта составит 1 МВт.
"В планах также построить в Никольском блочно-модульную котельную на улице Мира, у дома №7", - отметил Баланцев.
