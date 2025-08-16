В ярославском селе завершается строительство газовой котельной

https://ria.ru/20250816/kotelnaya-2035805093.html
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Строительство новой блочно-модульной газовой котельной завершается в селе Никольское Рыбинского округа Ярославской области, а в селе Ермаково Пошехонского округа начался монтаж новой котельной, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В селе Никольском Рыбинского округа завершается строительство новой газовой котельной. Совсем скоро пять многоквартирных домов и местный Дом культуры получат надежное и современное теплоснабжение. Также начался монтаж котельной в селе Ермаково Пошехонского округа, которая будет обеспечивать теплом школу и столовую", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, в новых котельных устанавливают системы онлайн-мониторинга для дистанционного контроля работы оборудования. "В этом (2025 - ред.) году по проекту "Газификация жилищно-коммунального хозяйства и модернизация объектов теплоснабжения" новые котельные появятся в разных округах. По региональной программе газификации на эти цели направлено около 500 миллионов рублей. Особое внимание уделяем отдаленным территориям", - сообщил Евраев, подчеркнув, что каждый житель Ярославской области независимо от места проживания должен получать качественные коммунальные услуги. По словам зампредседателя правительства – министра строительства и ЖКХ Ярославской области Александра Баланцева, на объекте на улице Молодежной в селе Никольском уже установлено оборудование, проведены коммуникации. Подрядчику осталось провести пусконаладочные работы. Мощность объекта составит 1 МВт. "В планах также построить в Никольском блочно-модульную котельную на улице Мира, у дома №7", - отметил Баланцев.
