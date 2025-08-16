https://ria.ru/20250816/kishinev-2035758923.html

В Кишиневе задержали несколько участников акции оппозиции

В Кишиневе задержали несколько участников акции оппозиции

В Кишиневе задержали несколько участников акции оппозиции

В Кишиневе задержали несколько участников протестной акции оппозиционного блока "Победа", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.

КИШИНЕВ, 16 авг — РИА Новости. В Кишиневе задержали несколько участников протестной акции оппозиционного блока "Победа", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы."Наши сторонники блока прибыли утром на железнодорожный вокзал на поезде и начали устанавливать палаточный лагерь для проведения флешмоба. Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей. На вопрос, что они нарушили, полиция не ответила, только грубо вытолкнула участников протеста", — заявили в пресс-службе блока.Telegram-каналы, близкие к оппозиции, публикуют видео очевидцев, на которых зафиксировано, как полицейские отдают команды об усилении проверки на дорогах, останавливая транспорт и автобусы.Лидер блока "Победа" Илан Шор ранее анонсировал проведение протестных акций в центре Кишинева, но власти в спешном порядке организовали в этот день на площади Великого национального собрания выставку силовых ведомств. До этого полиция просила мэра города отказать в проведении демонстраций.Борьба с оппозициейВ июле ЦИК Молдавии отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования планируют обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человекаВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

