Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая начался в подмосковных Химках, сейчас там работают геодезисты, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:15:00+03:00

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая начался в подмосковных Химках, сейчас там работают геодезисты, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Также на участке устанавливают специальные знаки и готовят временную разметку. Общая протяженность работ — более трех километров. В пресс-службе напомнили, что на время проведения ремонта дорога полностью перекрываться не будет. Работы будут вести на каждой полосе по очереди. В связи с этим движение автотранспорта в обе стороны будет организовано сначала на одной полосе, потом на другой. Однако в загруженные часы лучше выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе. После обустройства строительной площадки проведут работы по замене бортового камня, устройству остановок, тротуаров, светофоров. Затем приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, ремонту колодцев, дождеприемников. После предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На финальном этапе будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Все работы будут полностью завершены 30 ноября.

