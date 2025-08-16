https://ria.ru/20250816/kazahstan-2035793851.html
В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске
В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске
Казахстан приветствует проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как начало переговорного процесса по Украине на... РИА Новости, 16.08.2025
АЛМА-АТА, 16 авг - РИА Новости. Казахстан приветствует проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне, заявила в субботу пресс-служба казахстанского президента. "Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает данный саммит историческим по значению. По мнению Токаева, он стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран и их искреннему стремлению найти общие подходы к решению ключевых проблем современности, включая прекращение военных действий на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Восьмого августа президент России Владимир Путин звонил казахстанскому коллеге, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске
В Казахстане назвали саммит на Аляске началом переговоров по Украине
АЛМА-АТА, 16 авг - РИА Новости. Казахстан приветствует проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне, заявила в субботу пресс-служба казахстанского президента.
"Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
пресс-службы.
Отмечается, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает данный саммит историческим по значению. По мнению Токаева, он стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран и их искреннему стремлению найти общие подходы к решению ключевых проблем современности, включая прекращение военных действий на Украине.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Восьмого августа президент России Владимир Путин звонил казахстанскому коллеге, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.