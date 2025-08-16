https://ria.ru/20250816/kazahstan-2035793851.html

В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске

В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

В Казахстане приветствуют саммит Путина и Трампа на Аляске

Казахстан приветствует проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как начало переговорного процесса по Украине на... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T16:09:00+03:00

2025-08-16T16:09:00+03:00

2025-08-16T16:09:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650470_0:805:2048:1957_1920x0_80_0_0_6d226847a64ad8693e36530ca3411ed1.jpg

АЛМА-АТА, 16 авг - РИА Новости. Казахстан приветствует проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне, заявила в субботу пресс-служба казахстанского президента. "Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает данный саммит историческим по значению. По мнению Токаева, он стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран и их искреннему стремлению найти общие подходы к решению ключевых проблем современности, включая прекращение военных действий на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Восьмого августа президент России Владимир Путин звонил казахстанскому коллеге, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

https://ria.ru/20250816/smi-2035728136.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф