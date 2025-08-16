Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков
05:45 16.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков
2025-08-16T05:45:00+03:00
2025-08-16T05:45:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 50 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах один раз ощущался подземный толчок силой от 3 до 5 баллов", - говорится в сообщении. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, где находятся 17 человек, включая 5 детей. С пострадавшими работают психологи МЧС. На вулкане Ключевском за сутки зафиксировали три пепловых выброса, в поселке Ключи отмечено незначительное выпадение пепла. Спасатели предупреждают об угрозе размыва участка трассы Мильково-Усть-Камчатск (с 153 по 187 километр) из-за вулканической активности. "Сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров", - подчеркнули в МЧС. Специалисты рекомендуют туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов из-за повышенной сейсмической активности. Продолжают проявлять активность вулканы Безымянный, Шивелуч, Карымский и Крашенинникова. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сейсмологи отмечают постепенное снижение интенсивности и мощности афтершоков. Большинство подземных толчков не ощущаются в населенных пунктах.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"За сутки произошли 50 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах один раз ощущался подземный толчок силой от 3 до 5 баллов", - говорится в сообщении.
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
04:52
В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, где находятся 17 человек, включая 5 детей. С пострадавшими работают психологи МЧС.
На вулкане Ключевском за сутки зафиксировали три пепловых выброса, в поселке Ключи отмечено незначительное выпадение пепла. Спасатели предупреждают об угрозе размыва участка трассы Мильково-Усть-Камчатск (с 153 по 187 километр) из-за вулканической активности.
"Сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров", - подчеркнули в МЧС.
Специалисты рекомендуют туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов из-за повышенной сейсмической активности. Продолжают проявлять активность вулканы Безымянный, Шивелуч, Карымский и Крашенинникова.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сейсмологи отмечают постепенное снижение интенсивности и мощности афтершоков. Большинство подземных толчков не ощущаются в населенных пунктах.
После выброса на Ключевском вулкане на Камчатке выпал пепел
01:06
 
