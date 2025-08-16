https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035732531.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков - РИА Новости, 16.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков
На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T05:45:00+03:00
2025-08-16T05:45:00+03:00
2025-08-16T05:45:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 50 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах один раз ощущался подземный толчок силой от 3 до 5 баллов", - говорится в сообщении. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, где находятся 17 человек, включая 5 детей. С пострадавшими работают психологи МЧС. На вулкане Ключевском за сутки зафиксировали три пепловых выброса, в поселке Ключи отмечено незначительное выпадение пепла. Спасатели предупреждают об угрозе размыва участка трассы Мильково-Усть-Камчатск (с 153 по 187 километр) из-за вулканической активности. "Сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 тысяч метров", - подчеркнули в МЧС. Специалисты рекомендуют туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов из-за повышенной сейсмической активности. Продолжают проявлять активность вулканы Безымянный, Шивелуч, Карымский и Крашенинникова. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Сейсмологи отмечают постепенное снижение интенсивности и мощности афтершоков. Большинство подземных толчков не ощущаются в населенных пунктах.
https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html
https://ria.ru/20250816/pepel-2035677468.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков
На Камчатке за сутки зафиксировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5