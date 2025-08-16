https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035724165.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 16.08.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 вблизи восточного побережья Камчатки, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 вблизи восточного побережья Камчатки, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Шестнадцатого августа 2025 года в 00.20 по всемирному координированному времени (11.20 по местному, 02.20 по московскому - ред.); магнитуда 5,0; координаты 52.6543 северной широты, 160.3100 восточной долготы", - говорится в сообщении. Эпицентр подземных толчков находился в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 35,7 километра. По предварительным данным, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Камчатского края. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков, по данным сейсмологов, за четверг). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.

