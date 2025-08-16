https://ria.ru/20250816/jakutija-2035729187.html
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми - РИА Новости, 16.08.2025
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми
Спасатели в Якутии на вертолете нашли и эвакуировали семью из четырех человек с детьми, которая пропала в Кобяйском районе, сообщает региональная Служба... РИА Новости, 16.08.2025
хорошие новости
происшествия
якутск
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Спасатели в Якутии на вертолете нашли и эвакуировали семью из четырех человек с детьми, которая пропала в Кобяйском районе, сообщает региональная Служба спасения. Семья из четырех человек 9 августа выехала из села Себян-Кюель Кобяйского улуса и не добралась до назначенного места. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. "Спасатели вылетели на вертолете из Якутска, осмотрев дорогу с Себян-Кюель до Сегян-Кюель, никого не обнаружили. Приземлившись в Себян-Кюеле, переговорили с родственником пострадавших, который указал вероятное местонахождение пропавших. Семью обнаружили у реки Сэрэгэ - увидели с вертолета машину и палатку. Приземлившись, эвакуировали пострадавших на борт вертолета", - говорится в сообщении. Мать семейства сообщила, что в пути они переночевали в палатке при хорошей погоде, но на следующий день пошел сильный ливень, и дорогу перерезало. "Мы решили остановиться в избушке - есть такой спасательный пункт "Надежда", и переждать. Провели там пять дней. Сегодня продукты закончились, и мы решили двигаться дальше, так как вода стала спадать. Выехали оттуда часов в 12. Вечером услышали звук вертолета, но он пролетел мимо. Тогда мы решили поставить палатку, чтобы переночевать. Нам пришлось бы ехать еще два-три дня, а продукты у нас закончились. Но тут вертолет вернулся, чему мы очень обрадовались", - приводятся слова спасенной в сообщении службы. Состояние у пострадавших удовлетворительное, семью доставили в Якутск.
