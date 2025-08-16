Рейтинг@Mail.ru
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:55 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/jakutija-2035729187.html
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми - РИА Новости, 16.08.2025
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми
Спасатели в Якутии на вертолете нашли и эвакуировали семью из четырех человек с детьми, которая пропала в Кобяйском районе, сообщает региональная Служба... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:55:00+03:00
2025-08-16T04:55:00+03:00
хорошие новости
происшествия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93790/20/937902021_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_a25bc8794ecdc60a50bb39445de90b42.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Спасатели в Якутии на вертолете нашли и эвакуировали семью из четырех человек с детьми, которая пропала в Кобяйском районе, сообщает региональная Служба спасения. Семья из четырех человек 9 августа выехала из села Себян-Кюель Кобяйского улуса и не добралась до назначенного места. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках. "Спасатели вылетели на вертолете из Якутска, осмотрев дорогу с Себян-Кюель до Сегян-Кюель, никого не обнаружили. Приземлившись в Себян-Кюеле, переговорили с родственником пострадавших, который указал вероятное местонахождение пропавших. Семью обнаружили у реки Сэрэгэ - увидели с вертолета машину и палатку. Приземлившись, эвакуировали пострадавших на борт вертолета", - говорится в сообщении. Мать семейства сообщила, что в пути они переночевали в палатке при хорошей погоде, но на следующий день пошел сильный ливень, и дорогу перерезало. "Мы решили остановиться в избушке - есть такой спасательный пункт "Надежда", и переждать. Провели там пять дней. Сегодня продукты закончились, и мы решили двигаться дальше, так как вода стала спадать. Выехали оттуда часов в 12. Вечером услышали звук вертолета, но он пролетел мимо. Тогда мы решили поставить палатку, чтобы переночевать. Нам пришлось бы ехать еще два-три дня, а продукты у нас закончились. Но тут вертолет вернулся, чему мы очень обрадовались", - приводятся слова спасенной в сообщении службы. Состояние у пострадавших удовлетворительное, семью доставили в Якутск.
https://ria.ru/20250814/sahalin-2035196506.html
https://ria.ru/20250802/lodka-2032978092.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93790/20/937902021_96:0:1632:1152_1920x0_80_0_0_d1ce1cd0edf3954550ac74ad8b74c19d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск
Хорошие новости, Происшествия, Якутск
В Якутии спасли семью из четырех человек с детьми

В Якутии спасатели на вертолете нашли и эвакуировали семью с четырьмя детьми

© Фото : МЧС РоссииВертолет МЧС России
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Спасатели в Якутии на вертолете нашли и эвакуировали семью из четырех человек с детьми, которая пропала в Кобяйском районе, сообщает региональная Служба спасения.
Семья из четырех человек 9 августа выехала из села Себян-Кюель Кобяйского улуса и не добралась до назначенного места. Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону села Сегян-Кюель на машине "Урал", их должен был встретить у реки Нёра знакомый. Он ждал в условленном месте 12 августа, но семья не прибыла. Отмечалось, что из-за продолжительных дождей поднялся уровень воды в местных реках.
Спасение женщины-дайвера из Петербурга на Сахалине - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В МЧС рассказали, что спасло от переохлаждения женщину-дайвера на Сахалине
14 августа, 11:11
"Спасатели вылетели на вертолете из Якутска, осмотрев дорогу с Себян-Кюель до Сегян-Кюель, никого не обнаружили. Приземлившись в Себян-Кюеле, переговорили с родственником пострадавших, который указал вероятное местонахождение пропавших. Семью обнаружили у реки Сэрэгэ - увидели с вертолета машину и палатку. Приземлившись, эвакуировали пострадавших на борт вертолета", - говорится в сообщении.
Мать семейства сообщила, что в пути они переночевали в палатке при хорошей погоде, но на следующий день пошел сильный ливень, и дорогу перерезало.
"Мы решили остановиться в избушке - есть такой спасательный пункт "Надежда", и переждать. Провели там пять дней. Сегодня продукты закончились, и мы решили двигаться дальше, так как вода стала спадать. Выехали оттуда часов в 12. Вечером услышали звук вертолета, но он пролетел мимо. Тогда мы решили поставить палатку, чтобы переночевать. Нам пришлось бы ехать еще два-три дня, а продукты у нас закончились. Но тут вертолет вернулся, чему мы очень обрадовались", - приводятся слова спасенной в сообщении службы.
Состояние у пострадавших удовлетворительное, семью доставили в Якутск.
Катер спасательной службы - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Таганрогском заливе спасли мужчину и двух детей
2 августа, 12:39
 
Хорошие новостиПроисшествияЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала