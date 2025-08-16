Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 16.08.2025 (обновлено: 18:16 16.08.2025)
В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека
В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека - РИА Новости, 16.08.2025
В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека
В Белгородской области при атаках украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области при атаках украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. &lt;...&gt; Второй получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома&quot;, — написал он в Telegram.Первого пострадавшего бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 Белгорода, на месте повреждено четыре автомобиля. Второго раненого госпитализировали в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.Затем губернатор сообщил о еще двух пострадавших мирных жителях."В Белгороде беспилотник ударил по зданию коммерческого объекта. Мужчина, находившийся рядом, получил ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Вследствие детонации в здании произошло возгорание, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Также повреждены остекление и фасад", — уточнил Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что еще один житель получил ранение при ударе дрона по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставила в Шебекинскую ЦРБ.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области при атаках украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. <...> Второй получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", — написал он в Telegram.

Первого пострадавшего бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 Белгорода, на месте повреждено четыре автомобиля. Второго раненого госпитализировали в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.
Затем губернатор сообщил о еще двух пострадавших мирных жителях.
"В Белгороде беспилотник ударил по зданию коммерческого объекта. Мужчина, находившийся рядом, получил ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Вследствие детонации в здании произошло возгорание, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Также повреждены остекление и фасад", — уточнил Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что еще один житель получил ранение при ударе дрона по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставила в Шебекинскую ЦРБ.
