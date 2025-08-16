https://ria.ru/20250816/gladkov-2035788391.html

В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека

В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека - РИА Новости, 16.08.2025

В Белгородской области при атаке дронов пострадали еще два человека

В Белгородской области при атаках украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:09:00+03:00

2025-08-16T15:09:00+03:00

2025-08-16T18:16:00+03:00

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Белгородской области при атаках украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ продолжают удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. <...> Второй получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе многоквартирного дома", — написал он в Telegram.Первого пострадавшего бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 Белгорода, на месте повреждено четыре автомобиля. Второго раненого госпитализировали в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.Затем губернатор сообщил о еще двух пострадавших мирных жителях."В Белгороде беспилотник ударил по зданию коммерческого объекта. Мужчина, находившийся рядом, получил ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Вследствие детонации в здании произошло возгорание, которое ликвидировано сотрудниками МЧС. Также повреждены остекление и фасад", — уточнил Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что еще один житель получил ранение при ударе дрона по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставила в Шебекинскую ЦРБ.

https://ria.ru/20250816/kurskaya-2035762213.html

https://ria.ru/20250814/belgorod-2035363624.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)