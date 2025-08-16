Рейтинг@Mail.ru
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом - РИА Новости, 16.08.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
16:26 16.08.2025
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом - РИА Новости, 16.08.2025
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом
Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 16.08.2025
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ростове Великом начинается ремонт фасада гимназии имени А.Л. Кекина – старейшего и крупнейшего учебного заведения округа. Определен подрядчик. Бригады выйдут на объект в ближайшее время", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Работы проведет ООО "Альянс". Проект будет выполнен в 2025 году по региональной программе обновления фасадов, инициированной главой региона. "Здание гимназии имени Кекина является объектом культурного наследия. Более ста лет оно украшает исторический центр Ростова Великого, и так должно быть всегда. Кроме фасадных работ, установим подсветку, которая подчеркнет красоту и уникальность здания", - отметил Евраев. Он добавил, что по программе "Решаем вместе!" в здании идет ремонт спортивного зала, также будут приведены в порядок раздевалки, тренерские и помещение для хранения инвентаря. Как сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в 2025 году по региональной программе обновления фасадов будут приведены в порядок 14 объектов в исторических центрах городов. На всех этих зданиях установят архитектурную подсветку. Программу реализует региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
ярославская область
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом

В Ростове Великом определили подрядчика для ремонта фасада гимназии

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ростове Великом начинается ремонт фасада гимназии имени А.Л. Кекина – старейшего и крупнейшего учебного заведения округа. Определен подрядчик. Бригады выйдут на объект в ближайшее время", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Работы проведет ООО "Альянс". Проект будет выполнен в 2025 году по региональной программе обновления фасадов, инициированной главой региона.
"Здание гимназии имени Кекина является объектом культурного наследия. Более ста лет оно украшает исторический центр Ростова Великого, и так должно быть всегда. Кроме фасадных работ, установим подсветку, которая подчеркнет красоту и уникальность здания", - отметил Евраев.
Он добавил, что по программе "Решаем вместе!" в здании идет ремонт спортивного зала, также будут приведены в порядок раздевалки, тренерские и помещение для хранения инвентаря.
Как сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в 2025 году по региональной программе обновления фасадов будут приведены в порядок 14 объектов в исторических центрах городов. На всех этих зданиях установят архитектурную подсветку. Программу реализует региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Ярославская область
 
 
