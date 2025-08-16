https://ria.ru/20250816/gimnaziya-2035796701.html

Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом

Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ростове Великом начинается ремонт фасада гимназии имени А.Л. Кекина – старейшего и крупнейшего учебного заведения округа. Определен подрядчик. Бригады выйдут на объект в ближайшее время", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Работы проведет ООО "Альянс". Проект будет выполнен в 2025 году по региональной программе обновления фасадов, инициированной главой региона. "Здание гимназии имени Кекина является объектом культурного наследия. Более ста лет оно украшает исторический центр Ростова Великого, и так должно быть всегда. Кроме фасадных работ, установим подсветку, которая подчеркнет красоту и уникальность здания", - отметил Евраев. Он добавил, что по программе "Решаем вместе!" в здании идет ремонт спортивного зала, также будут приведены в порядок раздевалки, тренерские и помещение для хранения инвентаря. Как сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в 2025 году по региональной программе обновления фасадов будут приведены в порядок 14 объектов в исторических центрах городов. На всех этих зданиях установят архитектурную подсветку. Программу реализует региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

