https://ria.ru/20250816/gimnaziya-2035796701.html
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом - РИА Новости, 16.08.2025
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом
Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:26:00+03:00
2025-08-16T16:26:00+03:00
2025-08-16T16:26:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808152927_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_7884d48852b7c5c102cc4c094b0a5de6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Ростове Великом начинается ремонт фасада гимназии имени А.Л. Кекина – старейшего и крупнейшего учебного заведения округа. Определен подрядчик. Бригады выйдут на объект в ближайшее время", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Работы проведет ООО "Альянс". Проект будет выполнен в 2025 году по региональной программе обновления фасадов, инициированной главой региона. "Здание гимназии имени Кекина является объектом культурного наследия. Более ста лет оно украшает исторический центр Ростова Великого, и так должно быть всегда. Кроме фасадных работ, установим подсветку, которая подчеркнет красоту и уникальность здания", - отметил Евраев. Он добавил, что по программе "Решаем вместе!" в здании идет ремонт спортивного зала, также будут приведены в порядок раздевалки, тренерские и помещение для хранения инвентаря. Как сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в 2025 году по региональной программе обновления фасадов будут приведены в порядок 14 объектов в исторических центрах городов. На всех этих зданиях установят архитектурную подсветку. Программу реализует региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
https://ria.ru/20250815/evraev-2035597554.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808152927_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_33e6de9c08a632057db7d442a76fdfc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом
В Ростове Великом определили подрядчика для ремонта фасада гимназии
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Определена подрядная организация для ремонта фасада гимназии имени А.Л. Кекина в Ростове Великом Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ростове Великом начинается ремонт фасада гимназии имени А.Л. Кекина – старейшего и крупнейшего учебного заведения округа. Определен подрядчик. Бригады выйдут на объект в ближайшее время", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Работы проведет ООО "Альянс". Проект будет выполнен в 2025 году по региональной программе обновления фасадов, инициированной главой региона.
"Здание гимназии имени Кекина является объектом культурного наследия. Более ста лет оно украшает исторический центр Ростова Великого, и так должно быть всегда. Кроме фасадных работ, установим подсветку, которая подчеркнет красоту и уникальность здания", - отметил Евраев.
Он добавил, что по программе "Решаем вместе!" в здании идет ремонт спортивного зала, также будут приведены в порядок раздевалки, тренерские и помещение для хранения инвентаря.
Как сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, в 2025 году по региональной программе обновления фасадов будут приведены в порядок 14 объектов в исторических центрах городов. На всех этих зданиях установят архитектурную подсветку. Программу реализует региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.