https://ria.ru/20250816/gepatit-2035730421.html

В России добились прогресса в изучении гепатита В

В России добились прогресса в изучении гепатита В - РИА Новости, 16.08.2025

В России добились прогресса в изучении гепатита В

Специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сделали значительный шаг вперед в изучении вируса гепатита В, РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T05:10:00+03:00

2025-08-16T05:10:00+03:00

2025-08-16T09:34:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035749807_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_1a2f5153cf54b3c17b9f3068f486f8ab.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сделали значительный шаг вперед в изучении вируса гепатита В, получив модели иммунодефицитных мышей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире насчитывалось 254 миллиона человек с хроническим гепатитом B. Каждый год регистрируется около 1,2 миллиона новых случаев инфицирования. В Роспотребнадзоре уточнили, что в России программа массовой вакцинации против гепатита B привела к заметному снижению заболеваемости, но необходимость глубокого изучения вируса остается актуальной. "Учеными Роспотребнадзора впервые в России был получен прототип модели иммунодефицитных мышей для изучения инфекции, вызываемой вирусом гепатита B. Эти модели позволяют изучать заболевание в условиях, максимально приближенных к человеческим", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре сообщили, что в перспективе с помощью этих моделей исследователи смогут изучить механизмы заражения и репликации вируса, оценить эффективность новых противовирусных препаратов, исследовать влияние различных мутаций вируса на его патогенность и устойчивость к лекарствам. "Работа ученых ЦНИИ Эпидемиологии стала важным вкладом в борьбу с инфекцией, вызванной вирусом гепатита B. Понимание особенностей заболевания позволит разработать более эффективные стратегии для лечения и профилактики", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250815/opukholi-2035526136.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)