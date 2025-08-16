Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/efimov-2035594925.html
Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий
Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий - РИА Новости, 16.08.2025
Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий
Школы и детские сады Новой Москвы за 13 лет получили в оперативное управление 119 сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:12:00+03:00
2025-08-16T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Школы и детские сады Новой Москвы за 13 лет получили в оперативное управление 119 сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."После завершения строительства объектов город передает их в оперативное управление для полноценного использования зданий. Всего за 13 лет образовательные учреждения в ТиНАО получили 119 зданий и сооружений общей площадью 930 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что за 3,5 года показатель увеличился. С 2012 по 2022 год в управление передали 53 объекта площадью более 445,3 тысячи "квадратов", а с 2022 года по настоящий момент – 66 зданий площадью более 490 тысяч квадратных метров. Благодаря этому районы ТиНАО развиваются опережающими темпами.С 2012 года учреждения образования в Троицком округе получили 24 здания площадью 173,5 тысячи квадратных метров, а в Новомосковском – 95 площадью 762 тысячи "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dfcf7948ad9bfb26bc5203d4c5626e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий

Ефимов: образовательные учреждения Новой Москвы получили в управление 119 зданий

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Школы и детские сады Новой Москвы за 13 лет получили в оперативное управление 119 сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"После завершения строительства объектов город передает их в оперативное управление для полноценного использования зданий. Всего за 13 лет образовательные учреждения в ТиНАО получили 119 зданий и сооружений общей площадью 930 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что за 3,5 года показатель увеличился. С 2012 по 2022 год в управление передали 53 объекта площадью более 445,3 тысячи "квадратов", а с 2022 года по настоящий момент – 66 зданий площадью более 490 тысяч квадратных метров. Благодаря этому районы ТиНАО развиваются опережающими темпами.
С 2012 года учреждения образования в Троицком округе получили 24 здания площадью 173,5 тысячи квадратных метров, а в Новомосковском – 95 площадью 762 тысячи "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала