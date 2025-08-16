Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий

https://ria.ru/20250816/efimov-2035594925.html
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Школы и детские сады Новой Москвы за 13 лет получили в оперативное управление 119 сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."После завершения строительства объектов город передает их в оперативное управление для полноценного использования зданий. Всего за 13 лет образовательные учреждения в ТиНАО получили 119 зданий и сооружений общей площадью 930 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что за 3,5 года показатель увеличился. С 2012 по 2022 год в управление передали 53 объекта площадью более 445,3 тысячи "квадратов", а с 2022 года по настоящий момент – 66 зданий площадью более 490 тысяч квадратных метров. Благодаря этому районы ТиНАО развиваются опережающими темпами.С 2012 года учреждения образования в Троицком округе получили 24 здания площадью 173,5 тысячи квадратных метров, а в Новомосковском – 95 площадью 762 тысячи "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
