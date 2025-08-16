https://ria.ru/20250816/efimov-2035594925.html

Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий

Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий - РИА Новости, 16.08.2025

Ефимов: образовательные учреждения ТиНАО получили в управление 119 зданий

Школы и детские сады Новой Москвы за 13 лет получили в оперативное управление 119 сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:12:00+03:00

2025-08-16T14:12:00+03:00

2025-08-16T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Школы и детские сады Новой Москвы за 13 лет получили в оперативное управление 119 сооружений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."После завершения строительства объектов город передает их в оперативное управление для полноценного использования зданий. Всего за 13 лет образовательные учреждения в ТиНАО получили 119 зданий и сооружений общей площадью 930 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что за 3,5 года показатель увеличился. С 2012 по 2022 год в управление передали 53 объекта площадью более 445,3 тысячи "квадратов", а с 2022 года по настоящий момент – 66 зданий площадью более 490 тысяч квадратных метров. Благодаря этому районы ТиНАО развиваются опережающими темпами.С 2012 года учреждения образования в Троицком округе получили 24 здания площадью 173,5 тысячи квадратных метров, а в Новомосковском – 95 площадью 762 тысячи "квадратов", добавляется в пресс-релизе.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы