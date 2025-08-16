Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилье в рамках программы реновации построят по КРТ в ЮВАО
12:12 16.08.2025
Ефимов: жилье в рамках программы реновации построят по КРТ в ЮВАО
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Москве в двух районах Юго-Восточного административного округа возведут жилье в рамках проекта комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столичных районах Люблино и Марьино реорганизуют три участка общей площадью пять гектаров. Все они входят в один проект КРТ, в рамках которого планируется возвести свыше 80 тысяч квадратных метров домов для реализации программы реновации", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что недалеко от ЖК построят спортивные площадки для учебного корпуса. Его возведут рядом с будущими домами за границами реорганизуемой территории. По проекту КРТ также планируется построить здания, где разместится база АО "Мосводоканал".Жилье в рамках программы реновации возведут на неэффективно используемых участках на Краснодонской улице, его общая площадь составит 48,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому новое жилье смогут получить 1,7 тысячи граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в стадии реализации в городе сейчас есть 127 проектов КРТ площадью около 1,5 тысячи гектаров.
