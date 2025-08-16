https://ria.ru/20250816/efimov-2035574400.html

Ефимов: жилье в рамках программы реновации построят по КРТ в ЮВАО

Ефимов: жилье в рамках программы реновации построят по КРТ в ЮВАО - РИА Новости, 16.08.2025

Ефимов: жилье в рамках программы реновации построят по КРТ в ЮВАО

В Москве в двух районах Юго-Восточного административного округа возведут жилье в рамках проекта комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T12:12:00+03:00

2025-08-16T12:12:00+03:00

2025-08-16T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0b5ca1e7c56cd31a350667a9be84f4.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Москве в двух районах Юго-Восточного административного округа возведут жилье в рамках проекта комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столичных районах Люблино и Марьино реорганизуют три участка общей площадью пять гектаров. Все они входят в один проект КРТ, в рамках которого планируется возвести свыше 80 тысяч квадратных метров домов для реализации программы реновации", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что недалеко от ЖК построят спортивные площадки для учебного корпуса. Его возведут рядом с будущими домами за границами реорганизуемой территории. По проекту КРТ также планируется построить здания, где разместится база АО "Мосводоканал".Жилье в рамках программы реновации возведут на неэффективно используемых участках на Краснодонской улице, его общая площадь составит 48,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому новое жилье смогут получить 1,7 тысячи граждан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в стадии реализации в городе сейчас есть 127 проектов КРТ площадью около 1,5 тысячи гектаров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы