Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве - РИА Новости, 16.08.2025
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
Водитель автомобиля Lexus, после столкновения с которым машина каршеринга упала в реку на юго-востоке Москвы, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Lexus, после столкновения с которым машина каршеринга упала в реку на юго-востоке Москвы, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура. Ранее в столичном ГАИ сообщили, что два человека пострадали после падения в реку из-за ДТП автомобиля каршеринга на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы столкнулись автомобиль каршеринга и Lexus. "По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку", - говорится в сообщении. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, уточняется в релизе.
