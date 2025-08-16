Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
15:28 16.08.2025
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Lexus, после столкновения с которым машина каршеринга упала в реку на юго-востоке Москвы, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура. Ранее в столичном ГАИ сообщили, что два человека пострадали после падения в реку из-за ДТП автомобиля каршеринга на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы столкнулись автомобиль каршеринга и Lexus. "По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку", - говорится в сообщении. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, уточняется в релизе.
авто, москва, гибдд мвд рф
Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
Появились подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве

Lexus, с которым столкнулась упавшая в реку машина каршеринга, ехал на красный

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Lexus, после столкновения с которым машина каршеринга упала в реку на юго-востоке Москвы, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура.
Ранее в столичном ГАИ сообщили, что два человека пострадали после падения в реку из-за ДТП автомобиля каршеринга на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы столкнулись автомобиль каршеринга и Lexus.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку", - говорится в сообщении.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, уточняется в релизе.
Авто Москва ГИБДД МВД РФ
 
 
