В Москве задержали участников массовой драки

На юго-востоке Москвы задержали участников массовой драки, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали участников массовой драки, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."Пятнадцатого августа в вечернее время в полицию поступила информация о драке во дворе дома, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде. Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлены и задержаны девять человек", — говорится в релизе.Всех участников драки привлекут к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Троим задержанным также вменяют нарушение режима пребывания в России.В полицию не поступали данные из больниц, что участники потасовки получили травмы.По данным МВД, сведения о перестрелке во время конфликта не соответствуют действительности.

