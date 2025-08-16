https://ria.ru/20250816/draka-2035795039.html
В Москве задержали участников массовой драки
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали участников массовой драки, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."Пятнадцатого августа в вечернее время в полицию поступила информация о драке во дворе дома, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде. Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлены и задержаны девять человек", — говорится в релизе.Всех участников драки привлекут к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Троим задержанным также вменяют нарушение режима пребывания в России.В полицию не поступали данные из больниц, что участники потасовки получили травмы.По данным МВД, сведения о перестрелке во время конфликта не соответствуют действительности.
