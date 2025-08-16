Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали участников массовой драки - РИА Новости, 16.08.2025
16:16 16.08.2025 (обновлено: 17:47 16.08.2025)
В Москве задержали участников массовой драки
В Москве задержали участников массовой драки - РИА Новости, 16.08.2025
В Москве задержали участников массовой драки
На юго-востоке Москвы задержали участников массовой драки, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали участников массовой драки, сообщила пресс-служба столичного главка МВД."Пятнадцатого августа в вечернее время в полицию поступила информация о драке во дворе дома, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде. Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлены и задержаны девять человек", — говорится в релизе.Всех участников драки привлекут к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Троим задержанным также вменяют нарушение режима пребывания в России.В полицию не поступали данные из больниц, что участники потасовки получили травмы.По данным МВД, сведения о перестрелке во время конфликта не соответствуют действительности.
В Москве задержали участников массовой драки

Полиция задержала девять участников массовой драки на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали участников массовой драки, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"Пятнадцатого августа в вечернее время в полицию поступила информация о драке во дворе дома, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде. Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлены и задержаны девять человек", — говорится в релизе.
Всех участников драки привлекут к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Троим задержанным также вменяют нарушение режима пребывания в России.
В полицию не поступали данные из больниц, что участники потасовки получили травмы.
По данным МВД, сведения о перестрелке во время конфликта не соответствуют действительности.
