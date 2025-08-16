Рейтинг@Mail.ru
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:15 16.08.2025
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты завершили фрезерование дорожного полотна на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы перед укладкой нового асфальта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Утром (в субботу - ред.) завершили фрезерование дорожного полотна на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской – от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Фрезерование – это первый этап подготовки к укладке нового асфальта. С помощью фрезы удаляем изношенные и поврежденные слои", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты приступили к следующему этапу подготовительных работ перед укладкой асфальта.
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты завершили фрезерование дорожного полотна на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы перед укладкой нового асфальта, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Утром (в субботу - ред.) завершили фрезерование дорожного полотна на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской – от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Фрезерование – это первый этап подготовки к укладке нового асфальта. С помощью фрезы удаляем изношенные и поврежденные слои", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты приступили к следующему этапу подготовительных работ перед укладкой асфальта.
