Дмитриев рассказал о лучшем разрешении конфликта на Украине

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал словами "да будет мир" заявление президента США Дональда Трампа о необходимости мирного соглашения на Украине, а не простого перемирия. Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие. "Да будет мир", - так Дмитриев прокомментировал слова Трампа. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

