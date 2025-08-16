Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о лучшем разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 16.08.2025
Дмитриев рассказал о лучшем разрешении конфликта на Украине
Дмитриев рассказал о лучшем разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Дмитриев рассказал о лучшем разрешении конфликта на Украине
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал словами "да будет РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал словами "да будет мир" заявление президента США Дональда Трампа о необходимости мирного соглашения на Украине, а не простого перемирия. Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие. "Да будет мир", - так Дмитриев прокомментировал слова Трампа. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
украина
россия, сша, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дмитриев рассказал о лучшем разрешении конфликта на Украине

Дмитриев положительно ответил на слова Трампа о необходимости мира на Украине

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал словами "да будет мир" заявление президента США Дональда Трампа о необходимости мирного соглашения на Украине, а не простого перемирия.
Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие.
"Да будет мир", - так Дмитриев прокомментировал слова Трампа.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
