Дмитриев после саммита на Аляске назвал встречу с медведем хорошим знаком - РИА Новости, 16.08.2025
15:01 16.08.2025 (обновлено: 15:28 16.08.2025)
Дмитриев после саммита на Аляске назвал встречу с медведем хорошим знаком
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после российско-американского саммита на Аляске заявил, что медведь, которого он в пятницу встретил в этом штате, действительно оказался "хорошим знаком". В пятницу Дмитриев перед проведением саммита встретил медведя и выразил надежду, что это - хороший знак. "Медведь действительно был хорошим знаком", - написал Дмитриев в субботу на своей странице в соцсети X. В своем Telegram-канале он также написал по итогам саммита: "Работаем дальше". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после российско-американского саммита на Аляске заявил, что медведь, которого он в пятницу встретил в этом штате, действительно оказался "хорошим знаком".
В пятницу Дмитриев перед проведением саммита встретил медведя и выразил надежду, что это - хороший знак.
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
Вчера, 10:18
Вчера, 10:18
"Медведь действительно был хорошим знаком", - написал Дмитриев в субботу на своей странице в соцсети X.
В своем Telegram-канале он также написал по итогам саммита: "Работаем дальше".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
Вчера, 12:08
Вчера, 12:08
 
