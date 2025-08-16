Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 16.08.2025 (обновлено: 04:11 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035717832.html
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.08.2025
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил важность того, что... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:55:00+03:00
2025-08-16T04:11:00+03:00
россия
в мире
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил важность того, что президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом России Владимиром Путиным отметил значимый потенциал в экономической сфере между двумя странами."И также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между Россией и США", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Россия, В мире, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией

Дмитриев: важно, что Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил важность того, что президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом России Владимиром Путиным отметил значимый потенциал в экономической сфере между двумя странами.
"И также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между Россией и США", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
РоссияВ миреСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала