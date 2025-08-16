https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035717832.html
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил важность того, что президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом России Владимиром Путиным отметил значимый потенциал в экономической сфере между двумя странами."И также важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между Россией и США", - сказал Дмитриев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
