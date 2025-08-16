https://ria.ru/20250816/biznes-2035788895.html

Эксперт высказался о возобновлении контактов бизнеса из России и США

Эксперт высказался о возобновлении контактов бизнеса из России и США - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт высказался о возобновлении контактов бизнеса из России и США

Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:19:00+03:00

2025-08-16T15:19:00+03:00

2025-08-16T15:19:00+03:00

россия

денис мантуров

высшая школа экономики (вшэ)

сша

экономика

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Говорить о масштабном возобновлении контактов бизнеса РФ и США после саммита РФ-США преждевременно, но российский бизнес, прошедший жесточайший естественный отбор, не побоится конкурентов из США, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Прошедший жесточайший естественный отбор российский бизнес точно не побоится конкурентов из США", — сказал он. Эксперт отметил, что "перспективы масштабного экономического сотрудничества российского бизнеса с США пока представляются довольно туманными". Причиной является в данном случае не столько масштабные санкции Запада, сколько исторически небольшой объем экономического оборота между странами. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, денис мантуров, высшая школа экономики (вшэ), сша, экономика, встреча путина и трампа на аляске