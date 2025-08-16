Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 16.08.2025 (обновлено: 10:09 16.08.2025)
ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников
Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
ставропольский край
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области, по одному БпЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
россия
ростовская область
ставропольский край
россия, безопасность, ростовская область, ставропольский край
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Ставропольский край
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьСтавропольский край
 
 
