ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

ставропольский край

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области, по одному БпЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

россия

ростовская область

ставропольский край

2025

