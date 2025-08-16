https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035737431.html
ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.08.2025
ПВО за ночь уничтожила 29 украинских беспилотников
Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ в течение прошедшей ночи сбили 29 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: десять – над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края, четыре – над территорией Курской области, по одному БпЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
