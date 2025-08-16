https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035714475.html

В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. "Наши силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе... В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

