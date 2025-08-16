https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035714475.html
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:36:00+03:00
2025-08-16T03:36:00+03:00
2025-08-16T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
родионово-несветайский район
новошахтинск
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. "Наши силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе... В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250816/opasnost-2035673049.html
ростовская область
родионово-несветайский район
новошахтинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, родионово-несветайский район, новошахтинск, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
В хуторе Ростовской области после атаки БПЛА пострадал человек и частный дом