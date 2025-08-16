Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:36 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/bespilotniki-2035714475.html
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек
Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:36:00+03:00
2025-08-16T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
родионово-несветайский район
новошахтинск
юрий слюсарь
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. "Наши силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе... В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250816/opasnost-2035673049.html
ростовская область
родионово-несветайский район
новошахтинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, родионово-несветайский район, новошахтинск, юрий слюсарь , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

В хуторе Ростовской области после атаки БПЛА пострадал человек и частный дом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Кровля и несущая стена частного дома повреждены в хуторе в Ростовской области из-за атаки БПЛА, ранен мужчина, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области.
"Наши силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе... В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
00:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьРодионово-Несветайский районНовошахтинскЮрий СлюсарьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала