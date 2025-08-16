https://ria.ru/20250816/belousov--2035680744.html

Белоусов заявил об отличном настроении после переговоров Путина и Трампа

Белоусов заявил об отличном настроении после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Белоусов заявил об отличном настроении после переговоров Путина и Трампа

Министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров РФ и США на Аляске заявил, что настроение всегда отличное. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров РФ и США на Аляске заявил, что настроение всегда отличное.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Настроение всегда одинаковое - отличное", - сказал Белоусов журналисту "России 1" Павлу Зарубину после завершения переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

