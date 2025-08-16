Белоусов заявил об отличном настроении после переговоров Путина и Трампа

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 16.08.2025 (обновлено: 03:27 16.08.2025)
встреча путина и трампа на аляске
специальная военная операция на украине
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров РФ и США на Аляске заявил, что настроение всегда отличное.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Настроение всегда одинаковое - отличное", - сказал Белоусов журналисту "России 1" Павлу Зарубину после завершения переговоров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров РФ и США на Аляске заявил, что настроение всегда отличное.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Настроение всегда одинаковое - отличное", - сказал Белоусов журналисту "России 1" Павлу Зарубину после завершения переговоров.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
