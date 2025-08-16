https://ria.ru/20250816/belgorod-2035750719.html
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:41:00+03:00
2025-08-16T09:41:00+03:00
2025-08-16T10:30:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что мужчине с ожогом предплечья бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчёты ликвидировали открытое возгорание, отметил губернатор. "Выехал на место. Все оперативные службы продолжают работать... Уже во вторник-среду администрация города должна поставить подрядчика, который зайдёт с восстановлением (частного дома - ред.)", - сообщил он.
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
