https://ria.ru/20250816/belgorod-2035750719.html

В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек

В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025

В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T09:41:00+03:00

2025-08-16T09:41:00+03:00

2025-08-16T10:30:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035755567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6c28f9880bbf2f243322e6e74e6ae6c.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что мужчине с ожогом предплечья бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчёты ликвидировали открытое возгорание, отметил губернатор. "Выехал на место. Все оперативные службы продолжают работать... Уже во вторник-среду администрация города должна поставить подрядчика, который зайдёт с восстановлением (частного дома - ред.)", - сообщил он.

https://ria.ru/20250815/spetsoperatsiya-2035499945.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины