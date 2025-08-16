Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 16.08.2025 (обновлено: 10:30 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/belgorod-2035750719.html
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 16.08.2025
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:41:00+03:00
2025-08-16T10:30:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035755567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6c28f9880bbf2f243322e6e74e6ae6c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что мужчине с ожогом предплечья бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчёты ликвидировали открытое возгорание, отметил губернатор. "Выехал на место. Все оперативные службы продолжают работать... Уже во вторник-среду администрация города должна поставить подрядчика, который зайдёт с восстановлением (частного дома - ред.)", - сообщил он.
https://ria.ru/20250815/spetsoperatsiya-2035499945.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035755567_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33f24466cb3e210b0be4f934a2b0ae9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек

В Белгороде при атаке на частный дом пострадал мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на частный дом в Белгороде
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на частный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на частный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ночью субботы в 01.49 мск Гладков сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.
Белгороде беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что мужчине с ожогом предплечья бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался.
В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчёты ликвидировали открытое возгорание, отметил губернатор.
"Выехал на место. Все оперативные службы продолжают работать... Уже во вторник-среду администрация города должна поставить подрядчика, который зайдёт с восстановлением (частного дома - ред.)", - сообщил он.
Российский артиллерист в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ВС России уничтожили натовскую гаубицу и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР
Вчера, 13:13
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала