Силы ПВО утром субботы сбили шесть БПЛА над Белгородской областью
09:39 16.08.2025 (обновлено: 14:26 16.08.2025)
Силы ПВО утром субботы сбили шесть БПЛА над Белгородской областью
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили утром в субботу шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ ."Шестнадцатого августа с 7.00 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
белгородская область
россия
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили утром в субботу шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ .
"Шестнадцатого августа с 7.00 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Белгороде беспилотник сдетонировал рядом с домом, ранив женщину
Вчера, 16:42
 
Белгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
