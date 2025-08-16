https://ria.ru/20250816/belgorod-2035750574.html
Силы ПВО утром субботы сбили шесть БПЛА над Белгородской областью
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили утром в субботу шесть украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ ."Шестнадцатого августа с 7.00 до 09.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
