В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Астрахань (Нариманово). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал Кореняко в Telegram-канале.

