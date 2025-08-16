https://ria.ru/20250816/astrahan-2035807075.html
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения - РИА Новости, 16.08.2025
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Астрахани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Астрахань (Нариманово). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал Кореняко в Telegram-канале.
