Группировка войск "Юг" уничтожает артиллерию ВСУ на северском направлении
Группировка войск "Юг" уничтожает артиллерию ВСУ на северском направлении - РИА Новости, 16.08.2025
Группировка войск "Юг" уничтожает артиллерию ВСУ на северском направлении
Расчеты 2-й отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожают артиллерию ВСУ, лишая противника огневой поддержки, обеспечивая успешное... РИА Новости, 16.08.2025
ЛУГАНСК, 16 авг – РИА Новости. Расчеты 2-й отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожают артиллерию ВСУ, лишая противника огневой поддержки, обеспечивая успешное наступательные ВС РФ на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы разведчиками бригады была обнаружена огневая позиция 122-мм гаубицы Д-30 и пункт управления БПЛА... Точными ударами 152-мм гаубицы "Мста-Б" обе цели были уничтожены, что позволило штурмовым подразделениям продолжить наступление без огневого воздействия со стороны противника и продвинуться вперед, заняв новые позиции (на северском направлении фронта - ред.)" - сказали в пресс-центре агентству.
Группировка войск "Юг" уничтожает артиллерию ВСУ на северском направлении
Расчеты ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ, обеспечивая наступление