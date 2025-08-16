Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Смоленщины Анохин встретился с участниками СВО - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:59 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/anokhin-2035752734.html
Губернатор Смоленщины Анохин встретился с участниками СВО
Губернатор Смоленщины Анохин встретился с участниками СВО - РИА Новости, 16.08.2025
Губернатор Смоленщины Анохин встретился с участниками СВО
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Починковском округе проверил результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов, а также встретился с... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:59:00+03:00
2025-08-16T09:59:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
починок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Починковском округе проверил результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов, а также встретился с участниками СВО и их семьями. "Такие встречи всегда проходят тепло, несмотря на то, что мы говорим о непростых вопросах. Поддержка и реабилитация бойцов, которые возвращаются с фронта, совершенствование мер поддержки – об этом беседуем с матерями, женами защитников и участниками спецоперации", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства и профессиональной переподготовки ветеранов, отметил губернатор. В рамках региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для защитников создаются возможности для обучения и развития по выбранному ими профессиональному пути. В этой работе помогает филиал фонда "Защитники Отечества". Сейчас в области реализуется новое направление для ветеранов СВО, у которых нет высшего образования. На данный момент от них поступило более 70 заявок. "Вовлекаем в работу по адаптации бойцов к мирной жизни представителей ветеранских организаций, среди них участники афганской и чеченской войн. Обсудили их участие в социальной реабилитации бойцов СВО. Ветераны уже имеют такой опыт и могут поддержать современных защитников. Говорили и об увековечении памяти погибших бойцов. Сохранить память об их подвиге – наша общая задача. В планах – установка памятных сооружений в муниципальных образованиях региона", - подчеркнул Анохин. В городе Починок губернатор проверил выполнение работ по благоустройству Центральной площади имени А.Т. Твардовского, обновленной в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Здесь установили сцену, арки, декоративные объекты, уложили брусчатку и асфальт, поставили дополнительные фонари, появилось видеонаблюдение. Анохин также посетил детскую школу искусств. "Несколько лет назад она располагалась в разных, отдаленных друг от друга помещениях. Это затрудняло учебный процесс. В новое здание школа переехала недавно, и оно также нуждалось в ремонте. Его завершили в этом году. Рад, что у нескольких сотен учеников Починка теперь открываются новые возможности для развития своих талантов", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250813/anokhin-2035037429.html
смоленская область
починок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область, починок
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Починок
Губернатор Смоленщины Анохин встретился с участниками СВО

Глава Смоленщины Анохин совершил рабочую поездку в Починковский округ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Починковском округе проверил результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов, а также встретился с участниками СВО и их семьями.
"Такие встречи всегда проходят тепло, несмотря на то, что мы говорим о непростых вопросах. Поддержка и реабилитация бойцов, которые возвращаются с фронта, совершенствование мер поддержки – об этом беседуем с матерями, женами защитников и участниками спецоперации", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства и профессиональной переподготовки ветеранов, отметил губернатор. В рамках региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для защитников создаются возможности для обучения и развития по выбранному ими профессиональному пути. В этой работе помогает филиал фонда "Защитники Отечества". Сейчас в области реализуется новое направление для ветеранов СВО, у которых нет высшего образования. На данный момент от них поступило более 70 заявок.
"Вовлекаем в работу по адаптации бойцов к мирной жизни представителей ветеранских организаций, среди них участники афганской и чеченской войн. Обсудили их участие в социальной реабилитации бойцов СВО. Ветераны уже имеют такой опыт и могут поддержать современных защитников. Говорили и об увековечении памяти погибших бойцов. Сохранить память об их подвиге – наша общая задача. В планах – установка памятных сооружений в муниципальных образованиях региона", - подчеркнул Анохин.
В городе Починок губернатор проверил выполнение работ по благоустройству Центральной площади имени А.Т. Твардовского, обновленной в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Здесь установили сцену, арки, декоративные объекты, уложили брусчатку и асфальт, поставили дополнительные фонари, появилось видеонаблюдение.
Анохин также посетил детскую школу искусств. "Несколько лет назад она располагалась в разных, отдаленных друг от друга помещениях. Это затрудняло учебный процесс. В новое здание школа переехала недавно, и оно также нуждалось в ремонте. Его завершили в этом году. Рад, что у нескольких сотен учеников Починка теперь открываются новые возможности для развития своих талантов", - написал губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Анохин: федеральный патриотический проект начнет работу на Смоленщине
13 августа, 15:42
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьПочинок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала