Губернатор Смоленщины Анохин встретился с участниками СВО

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Починковском округе проверил результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов, а также встретился с участниками СВО и их семьями. "Такие встречи всегда проходят тепло, несмотря на то, что мы говорим о непростых вопросах. Поддержка и реабилитация бойцов, которые возвращаются с фронта, совершенствование мер поддержки – об этом беседуем с матерями, женами защитников и участниками спецоперации", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства и профессиональной переподготовки ветеранов, отметил губернатор. В рамках региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для защитников создаются возможности для обучения и развития по выбранному ими профессиональному пути. В этой работе помогает филиал фонда "Защитники Отечества". Сейчас в области реализуется новое направление для ветеранов СВО, у которых нет высшего образования. На данный момент от них поступило более 70 заявок. "Вовлекаем в работу по адаптации бойцов к мирной жизни представителей ветеранских организаций, среди них участники афганской и чеченской войн. Обсудили их участие в социальной реабилитации бойцов СВО. Ветераны уже имеют такой опыт и могут поддержать современных защитников. Говорили и об увековечении памяти погибших бойцов. Сохранить память об их подвиге – наша общая задача. В планах – установка памятных сооружений в муниципальных образованиях региона", - подчеркнул Анохин. В городе Починок губернатор проверил выполнение работ по благоустройству Центральной площади имени А.Т. Твардовского, обновленной в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Здесь установили сцену, арки, декоративные объекты, уложили брусчатку и асфальт, поставили дополнительные фонари, появилось видеонаблюдение. Анохин также посетил детскую школу искусств. "Несколько лет назад она располагалась в разных, отдаленных друг от друга помещениях. Это затрудняло учебный процесс. В новое здание школа переехала недавно, и оно также нуждалось в ремонте. Его завершили в этом году. Рад, что у нескольких сотен учеников Починка теперь открываются новые возможности для развития своих талантов", - написал губернатор.

