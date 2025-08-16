https://ria.ru/20250816/analitik-2035739027.html

В Аргентине заявили о взаимопонимании между Путиным и Трампом

МЕХИКО, 16 авг - РИА Новости. Заявления лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи в Анкоридже позволяют говорить об их значительном взаимопонимании и перспективах соглашений в различных сферах, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. "Президент Путин отметил тот факт, что были достигнуты соглашения, не уточнив какие именно ... С другой стороны, президент Трамп также говорил о значительных продвижениях и о хорошей возможности для мира. Разумеется, эти заявления позволяют предположить, что между обоими лидерами имелось значительное взаимопонимание", - сказал Ламеса. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. По мнению аналитика, проигравшими сторонами после саммита лидеров США и РФ можно назвать Европу и Киев, которых оставили в стороне от этих переговоров. Он счел это "более чем объяснимым", учитывая действия ЕС, направленные на подрыв мирного процесса. "Результат переговоров, несомненно, намечает перспективу соглашений в различных областях между Москвой и Вашингтоном, что, разумеется, выглядит положительно", - заключил Ламеса.

