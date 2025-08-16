Рейтинг@Mail.ru
СМИ заметили важную деталь в поведении Трампа после саммита с Путиным
06:54 16.08.2025 (обновлено: 13:27 16.08.2025)
СМИ заметили важную деталь в поведении Трампа после саммита с Путиным
встреча путина и трампа на аляске
в мире
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп остался всем доволен, несмотря на отсутствие итогового документа, пишет New York Times.“Господин Путин одержал еще одну победу, по завершении переговоров покинув Соединенные Штаты без каких-либо серьезных уступок и сохранив при этом теплые отношения с господином Трампом. &lt;…&gt; Господин Трамп признал, что они не достигли полного согласия, но он не высказал и намека на недовольство своим российским коллегой”, — говорится в материале.Таким образом, как отметили в сообщении газеты, в итоге встреча оказалась выгодной для обеих сторон.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
аляска
сша
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп остался всем доволен, несмотря на отсутствие итогового документа, пишет New York Times.
“Господин Путин одержал еще одну победу, по завершении переговоров покинув Соединенные Штаты без каких-либо серьезных уступок и сохранив при этом теплые отношения с господином Трампом. <…> Господин Трамп признал, что они не достигли полного согласия, но он не высказал и намека на недовольство своим российским коллегой”, — говорится в материале.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж
