В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

