В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
12:41 16.08.2025 (обновлено: 12:46 16.08.2025)
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
