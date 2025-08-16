https://ria.ru/20250816/aeroporty-2035770684.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Владикавказ ("Беслан"), Грозный ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
