В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:27:00+03:00
2025-08-16T13:27:00+03:00
2025-08-16T13:28:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.Представитель федерального агентства добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - заключил он.
