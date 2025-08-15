Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/zoloto-2035468112.html
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске
Мировые цены на золото могут измениться в пределах 2-3% в случае выхода важных новостей с саммита России и США на Аляске, полагают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:46:00+03:00
2025-08-15T10:46:00+03:00
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
бкс мир инвестиций
альфа-банк
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировые цены на золото могут измениться в пределах 2-3% в случае выхода важных новостей с саммита России и США на Аляске, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу. "В случае выхода важных новостей по указанному поводу биржевой курс золота может измениться в пределах 2-3%, то есть сдвинуться в пределах 100 долларов за тройскую унцию", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос, комментируя возможную корректировку стоимости драгметалла на фоне встречи президентов двух стран. По его словам, цена золота отражает изменение уровня геополитической напряженности в мире. "Улучшение двусторонних отношений РФ и США способно понизить цену унции золота в район 3300 долларов, а ухудшение – подбросить к отметке 3500 долларов, что будет близко к недавнему историческому максимуму (3534,1 доллара)", - отметил он. При этом Манжос подчеркнул, что речь идет скорее о краткосрочном эффекте. Саммит на Аляске не единственный значимый фактор для котировок золота, параллельно развиваются и другие важные международные сюжеты. Например, США продолжают пересмотр внешнеторговых тарифов. Значима и дальнейшая динамика отношений между США и Китаем. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что встреча лидеров РФ и США может существенно повлиять на стоимость драгметалла только в случае значительного снижения геополитической напряженности и достижения весомых договоренностей в области экономического сотрудничества между странами. "Мы полагаем, что во втором полугодии золото может вновь тестировать уровень 3500 долларов за унцию", - сказал он. В последние дни золото торгуется на нью-йоркской бирже Comex в районе 3400 долларов за тройскую унцию. На момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2641 доллар. Таким образом, с начала года цена на драгметалл выросла примерно на 29%.
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html
https://ria.ru/20250808/neft-2033792986.html
https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, бкс мир инвестиций, альфа-банк, экономика, встреча путина и трампа на аляске
США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, БКС Мир инвестиций, Альфа-банк, Экономика, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске

Манжос: курс золота может измениться из-за новостей со встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировые цены на золото могут измениться в пределах 2-3% в случае выхода важных новостей с саммита России и США на Аляске, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00
"В случае выхода важных новостей по указанному поводу биржевой курс золота может измениться в пределах 2-3%, то есть сдвинуться в пределах 100 долларов за тройскую унцию", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос, комментируя возможную корректировку стоимости драгметалла на фоне встречи президентов двух стран.
По его словам, цена золота отражает изменение уровня геополитической напряженности в мире. "Улучшение двусторонних отношений РФ и США способно понизить цену унции золота в район 3300 долларов, а ухудшение – подбросить к отметке 3500 долларов, что будет близко к недавнему историческому максимуму (3534,1 доллара)", - отметил он.
При этом Манжос подчеркнул, что речь идет скорее о краткосрочном эффекте. Саммит на Аляске не единственный значимый фактор для котировок золота, параллельно развиваются и другие важные международные сюжеты. Например, США продолжают пересмотр внешнеторговых тарифов. Значима и дальнейшая динамика отношений между США и Китаем.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Болевая точка. Россия нашла слабое место США
8 августа, 08:00
Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что встреча лидеров РФ и США может существенно повлиять на стоимость драгметалла только в случае значительного снижения геополитической напряженности и достижения весомых договоренностей в области экономического сотрудничества между странами.
"Мы полагаем, что во втором полугодии золото может вновь тестировать уровень 3500 долларов за унцию", - сказал он.
В последние дни золото торгуется на нью-йоркской бирже Comex в районе 3400 долларов за тройскую унцию. На момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2641 доллар. Таким образом, с начала года цена на драгметалл выросла примерно на 29%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп запустил обратный отсчет для доллара
19 июля, 08:00
 
СШАРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампБКС Мир инвестицийАльфа-банкЭкономикаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала