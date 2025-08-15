https://ria.ru/20250815/zhurnalisty-2035581597.html
Журналисты из России и США вместе поедут на встречу Путина и Трампа
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российские и американские журналисты вместе поедут от точки сбора на освещение встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после досмотра, передает корреспондент РИА Новости. Все журналисты прибыли в единую точку сбора. После проверки документов журналистов рассадят по автобусам и повезут на военную базу.
